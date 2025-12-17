Das nehmen sich die Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge fürs Derby in Chemnitz vor

Aue
Der Stachel sitzt tief: Die Niederlage gegen Verfolger FASS Berlin hätte sich Regionalligist Schönheide nur zu gern erspart. Umso bissiger gehen die Männer um Coach Sven Schröder ins Jahresfinale.
Geschlossen und effektiv auftreten: Diesen Satz bemüht Wölfe-Coach Sven Schröder, wenn es um das bevorstehende Weihnachtsderby im Küchwald geht. Denn der Eishockey-Regionalligist Schönheide will die Scharte vom vergangenen Sonntag ausmerzen. Das 3:5 gegen Verfolger FASS Berlin hätten sich die Erzgebirger als Tabellenführer nur zu gern...
