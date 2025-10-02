Das Sport-Wochenende in der Region Annaberg: Erzgebirgsderby in der Tischtennis-Landesliga und Fußballerinnen, die ihre Serie ausbauen wollen

Durch die beginnenden Herbstferien ist der Sportkalender in der Region zwar etwas ausgedünnt, aber keinesfalls leer. Die Tannenberger Männer wollen auswärts im Derby brillieren, während für die Fußballer des VfB Annaberg ein Kellerduell wartet.

Während die Fußballer im Kreis weiter am Punktestand arbeiten, herrscht in vielen Sportarten und Ligen aufgrund der Ferienzeit Ruhepause. Aber bei weitem nicht in allen, sodass am Wochenende dennoch ein reichhaltiges Sportprogramm geboten ist. Während die Fußballer im Kreis weiter am Punktestand arbeiten, herrscht in vielen Sportarten und Ligen aufgrund der Ferienzeit Ruhepause. Aber bei weitem nicht in allen, sodass am Wochenende dennoch ein reichhaltiges Sportprogramm geboten ist.