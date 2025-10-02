Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Das Sport-Wochenende in der Region Annaberg: Erzgebirgsderby in der Tischtennis-Landesliga und Fußballerinnen, die ihre Serie ausbauen wollen

Jubeln konnte VfB-Trainer Lars Walther bislang über 13 Treffer, was eine ordentliche Ausbeute in 6 Partien ist. Das Problem: Trotz dieser 13 Tore hat der VfB erst 5 Punkte geholt.
Jubeln konnte VfB-Trainer Lars Walther bislang über 13 Treffer, was eine ordentliche Ausbeute in 6 Partien ist. Das Problem: Trotz dieser 13 Tore hat der VfB erst 5 Punkte geholt. Bild: Frank Grunert/Archiv
Annaberg
Das Sport-Wochenende in der Region Annaberg: Erzgebirgsderby in der Tischtennis-Landesliga und Fußballerinnen, die ihre Serie ausbauen wollen
Von Frank Grunert
Durch die beginnenden Herbstferien ist der Sportkalender in der Region zwar etwas ausgedünnt, aber keinesfalls leer. Die Tannenberger Männer wollen auswärts im Derby brillieren, während für die Fußballer des VfB Annaberg ein Kellerduell wartet.

Während die Fußballer im Kreis weiter am Punktestand arbeiten, herrscht in vielen Sportarten und Ligen aufgrund der Ferienzeit Ruhepause. Aber bei weitem nicht in allen, sodass am Wochenende dennoch ein reichhaltiges Sportprogramm geboten ist.
