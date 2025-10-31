Das Sportwochenende in der Region Annaberg: Die Jagd nach der perfekten Saison und ein Erzgebirgsduell, dass es länger nicht mehr gab

Rallye-Pilot Carsten Mohe aus Crottendorf peilt bei der Lausitz Rallye seinen sechsten Saisonsieg an, die Tannenberger Tischtennis-Frauen sind zweimal gefordert und der VfB Annaberg reist nach Marienberg.

Die Meteorologen versprechen ein herrliches Herbstwochenende in der Region. Grund genug, den Spaziergang am Nachmittag vielleicht mit dem Besuch der ein oder anderen Sportveranstaltung zu verbinden. Die „Freie Presse“ zeigt, was am Wochenende im Raum Annaberg los ist.