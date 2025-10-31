Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Das Sportwochenende in der Region Annaberg: Die Jagd nach der perfekten Saison und ein Erzgebirgsduell, dass es länger nicht mehr gab

Der Crottendorfer Carsten Mohe und seine Co-Pilotin Andrea Lieber haben den Titel in der DRM3-Klasse bereits in der Tasche. Auf die Bremse wollen sie dennoch nicht treten. Bild: Sascha Dörrenbächer
Der Crottendorfer Carsten Mohe und seine Co-Pilotin Andrea Lieber haben den Titel in der DRM3-Klasse bereits in der Tasche. Auf die Bremse wollen sie dennoch nicht treten. Bild: Sascha Dörrenbächer
Annaberg
Das Sportwochenende in der Region Annaberg: Die Jagd nach der perfekten Saison und ein Erzgebirgsduell, dass es länger nicht mehr gab
Von Frank Grunert, Andreas Bauer, Thomas Lesch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rallye-Pilot Carsten Mohe aus Crottendorf peilt bei der Lausitz Rallye seinen sechsten Saisonsieg an, die Tannenberger Tischtennis-Frauen sind zweimal gefordert und der VfB Annaberg reist nach Marienberg.

Die Meteorologen versprechen ein herrliches Herbstwochenende in der Region. Grund genug, den Spaziergang am Nachmittag vielleicht mit dem Besuch der ein oder anderen Sportveranstaltung zu verbinden. Die „Freie Presse“ zeigt, was am Wochenende im Raum Annaberg los ist.
