  • Das Sportwochenende in der Region Annaberg: Gelenauer Ringer wollen Titelambitionen im Derby verteidigen, der VfB seinen Erfolgslauf fortsetzen

Tim Krasnickij (l., hier gegen Aues Willi Weiß) und die Gelenauer Ringer peilen den Titel in der Regionalliga an.
Tim Krasnickij (l., hier gegen Aues Willi Weiß) und die Gelenauer Ringer peilen den Titel in der Regionalliga an. Bild: Heiko Neubert/Archiv
Annaberg
Das Sportwochenende in der Region Annaberg: Gelenauer Ringer wollen Titelambitionen im Derby verteidigen, der VfB seinen Erfolgslauf fortsetzen
Von Frank Grunert
Während die RSK-Aktiven in einem der heißesten Derbys der Regionalliga gefordert sind, haben die Kreisstädter noch eine Rechnung offen. Auch im Handball und Tischtennis geht es um Punkte.

Fußball: Während die Fußballer auf Kreisebene ihre verdiente Winterpause genießen, stehen für den VfB Annaberg (7./21 Punkte) in der Sachsenklasse noch zwei Heimspiele auf dem Programm. Am Sonntag (13.30 Uhr) gastiert mit dem SSV Fortschritt Lichtenstein (5./25) ein Team im Kurt-Löser-Sportpark, dass vor den Kreisstädtern rangiert und...
