Das Sportwochenende in der Region Annaberg: Gelenauer Ringer wollen Titelambitionen im Derby verteidigen, der VfB seinen Erfolgslauf fortsetzen

Annaberg
Während die RSK-Aktiven in einem der heißesten Derbys der Regionalliga gefordert sind, haben die Kreisstädter noch eine Rechnung offen. Auch im Handball und Tischtennis geht es um Punkte.
Fußball: Während die Fußballer auf Kreisebene ihre verdiente Winterpause genießen, stehen für den VfB Annaberg (7./21 Punkte) in der Sachsenklasse noch zwei Heimspiele auf dem Programm. Am Sonntag (13.30 Uhr) gastiert mit dem SSV Fortschritt Lichtenstein (5./25) ein Team im Kurt-Löser-Sportpark, dass vor den Kreisstädtern rangiert und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.