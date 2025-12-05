Das Sportwochenende in der Region Marienberg: Ein heißes Derby im Ringen und das letzte Heimspiel des Jahres für Motor

Marienberg
Während die Marienberger Fußballer zum letzten Heimspiel des Jahres antreten, sind die Gelenauer Ringer sowie die Volleyballer aus Zschopau auswärts gefordert. Was am Sport-Wochenende in der Region los ist, zeigt die „Freie Presse“.
Das Jahr 2025 befindet sich auf der Zielgeraden, was auch für den Sport gilt. Dennoch ist am Wochenende noch einmal ein volles Programm geboten.
