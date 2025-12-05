Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Tim Krasnickij (l., hier gegen Aues Willi Weiß) und die Gelenauer Ringer peilen den Titel in der Regionalliga an.
Tim Krasnickij (l., hier gegen Aues Willi Weiß) und die Gelenauer Ringer peilen den Titel in der Regionalliga an. Bild: Heiko Neubert
Marienberg
Das Sportwochenende in der Region Marienberg: Ein heißes Derby im Ringen und das letzte Heimspiel des Jahres für Motor
Von Frank Grunert
Während die Marienberger Fußballer zum letzten Heimspiel des Jahres antreten, sind die Gelenauer Ringer sowie die Volleyballer aus Zschopau auswärts gefordert. Was am Sport-Wochenende in der Region los ist, zeigt die „Freie Presse“.

Das Jahr 2025 befindet sich auf der Zielgeraden, was auch für den Sport gilt. Dennoch ist am Wochenende noch einmal ein volles Programm geboten.
