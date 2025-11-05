Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gespräche seien wichtig, betont Uwe Schönherr (M.). Hier im Gespräch mit Olbernhaus Martin Hanschke (l.) und Krumhermersdorfs Max Feldmann zeigt er, was er meint.
Gespräche seien wichtig, betont Uwe Schönherr (M.). Hier im Gespräch mit Olbernhaus Martin Hanschke (l.) und Krumhermersdorfs Max Feldmann zeigt er, was er meint. Bild: Frank Grunert
Gespräche seien wichtig, betont Uwe Schönherr (M.). Hier im Gespräch mit Olbernhaus Martin Hanschke (l.) und Krumhermersdorfs Max Feldmann zeigt er, was er meint.
Gespräche seien wichtig, betont Uwe Schönherr (M.). Hier im Gespräch mit Olbernhaus Martin Hanschke (l.) und Krumhermersdorfs Max Feldmann zeigt er, was er meint. Bild: Frank Grunert
Marienberg
Der Erzgebirger mit der Pfeife: 1000 Spiele, unzählige Erinnerungen
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Uwe Schönherr ist der respektvolle Umgang auf dem Spielfeld entscheidend. Er bewahrt Ruhe und kommuniziert offen mit den Spielern. Diese Einstellung hat er sich seit 1000 Spielen bewahrt.

Der letzte Pfiff des Jubiläumsspiels, er geht im Jubel der Spieler unter. Dass Uwe Schönherr gerade die Kreisliga-Partie zwischen der SV Olbernhau und des FSV Krumhermersdorf beendet hat, kriegen nur die Wenigsten mit, schließlich haben die Gäste mit der letzten Aktion gerade den Siegtreffer erzielt. Ein spannendes Ende für ein besonderes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:24 Uhr
2 min.
Mordverdächtige im Fall Fabian in Untersuchungshaft
Die Polizei durchsuchte am Donnerstag erneut Häuser.
Vier Wochen nach dem Verschwinden des achtjährigen Fabian ist eine Frau in Untersuchungshaft. Sie soll das Kind getötet haben. Zur Tat äußert sie sich nicht.
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:24 Uhr
3 min.
Für wen wird Strom und Gas in Ostdeutschland günstiger?
Ab 2026 zahlen viele Kundinnen und Kunden für Strom weniger Geld. (Symbolbild)
Mehrere ostdeutsche Energieversorger senken ab 2026 ihre Preise, andere wollen noch folgen. Wer kann sich über geringere Kosten freuen? Und wie viel können Kundinnen und Kunden sparen? Ein Überblick.
Helena Dolderer, dpa
14.10.2025
4 min.
Die ersten Zwillinge unter Mittelsachsens Fußball-Schiedsrichtern: „Einige Lehrer verwechseln uns immer noch“
Schon ein eingespieltes Team: Die Zwillinge Paul (l.) und Emil Michael (r.) sind oft mit Ronny Dimmel zu den Partien im Kreis unterwegs. Alle drei Unparteiischen pfeifen für den SV Geringswalde.
Paul und Emil Michael aus Geringswalde leiten seit zwei Jahren Fußballspiele in Mittelsachsen. Beim Pokalmatch in Langenleuba-Oberhain gab es für einen an der Linie eine Schrecksekunde.
Robin Seidler
27.10.2025
2 min.
Fußball-Erzgebirgspokal: Favoriten müssen im Viertelfinale auf Reisen gehen
Im Anschluss an das Kreisligaspiel zwischen Olbernhau und Krumhermersdorf loste Schiedsrichter Uwe Schönherr (M.) die Viertelfinalpartien aus.
In der Runde der letzten Acht halten Schneeberg und Neudorf die Fahne der Erzgebirgsliga hoch. Während die Neudorfer ihren Gegner schon kennen, stochert die Concordia im Dunkeln.
Frank Grunert
Mehr Artikel