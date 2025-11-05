Der Erzgebirger mit der Pfeife: 1000 Spiele, unzählige Erinnerungen

Für Uwe Schönherr ist der respektvolle Umgang auf dem Spielfeld entscheidend. Er bewahrt Ruhe und kommuniziert offen mit den Spielern. Diese Einstellung hat er sich seit 1000 Spielen bewahrt.

Der letzte Pfiff des Jubiläumsspiels, er geht im Jubel der Spieler unter. Dass Uwe Schönherr gerade die Kreisliga-Partie zwischen der SV Olbernhau und des FSV Krumhermersdorf beendet hat, kriegen nur die Wenigsten mit, schließlich haben die Gäste mit der letzten Aktion gerade den Siegtreffer erzielt. Ein spannendes Ende für ein besonderes... Der letzte Pfiff des Jubiläumsspiels, er geht im Jubel der Spieler unter. Dass Uwe Schönherr gerade die Kreisliga-Partie zwischen der SV Olbernhau und des FSV Krumhermersdorf beendet hat, kriegen nur die Wenigsten mit, schließlich haben die Gäste mit der letzten Aktion gerade den Siegtreffer erzielt. Ein spannendes Ende für ein besonderes...