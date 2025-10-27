Fußball-Erzgebirgspokal: Favoriten müssen im Viertelfinale auf Reisen gehen

Aue
In der Runde der letzten Acht halten Schneeberg und Neudorf die Fahne der Erzgebirgsliga hoch. Während die Neudorfer ihren Gegner schon kennen, stochert die Concordia im Dunkeln.
Im Rennen um den Fußball-Erzgebirgspokal müssen die Erzgebirgsligisten aus Neudorf und Schneeberg im Viertelfinale auf Reisen gehen. Das ergab die Auslosung durch den Kreisverband nach der Kreisligapartie zwischen Olbernhau und Krumhermersdorf am Sonntag. Während der SVN bei Kreisligist Grünhain-Beierfeld gefordert ist, der zuvor die Drebacher...
