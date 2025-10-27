Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Anschluss an das Kreisligaspiel zwischen Olbernhau und Krumhermersdorf loste Schiedsrichter Uwe Schönherr (M.) die Viertelfinalpartien aus.
Im Anschluss an das Kreisligaspiel zwischen Olbernhau und Krumhermersdorf loste Schiedsrichter Uwe Schönherr (M.) die Viertelfinalpartien aus. Bild: Frank Grunert
Im Anschluss an das Kreisligaspiel zwischen Olbernhau und Krumhermersdorf loste Schiedsrichter Uwe Schönherr (M.) die Viertelfinalpartien aus.
Im Anschluss an das Kreisligaspiel zwischen Olbernhau und Krumhermersdorf loste Schiedsrichter Uwe Schönherr (M.) die Viertelfinalpartien aus. Bild: Frank Grunert
Aue
Fußball-Erzgebirgspokal: Favoriten müssen im Viertelfinale auf Reisen gehen
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Runde der letzten Acht halten Schneeberg und Neudorf die Fahne der Erzgebirgsliga hoch. Während die Neudorfer ihren Gegner schon kennen, stochert die Concordia im Dunkeln.

Im Rennen um den Fußball-Erzgebirgspokal müssen die Erzgebirgsligisten aus Neudorf und Schneeberg im Viertelfinale auf Reisen gehen. Das ergab die Auslosung durch den Kreisverband nach der Kreisligapartie zwischen Olbernhau und Krumhermersdorf am Sonntag. Während der SVN bei Kreisligist Grünhain-Beierfeld gefordert ist, der zuvor die Drebacher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
09:20 Uhr
8 min.
Wann die Weihnachtsmärkte im Erzgebirge öffnen: Die wichtigsten Termine im Überblick
Am 28. November soll der große Annaberger Weihnachtsmarkt – hier ein Foto aus den Vorjahren – eröffnet werden.
Glühwein, gebrannte Mandeln, Kunsthandwerk: Schon in wenigen Wochen öffnen im Erzgebirge die ersten Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick, wann wo welche Märkte starten.
Jürgen Freitag
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
14.10.2025
3 min.
Fußball: Favoritensterben im Erzgebirgspokal geht weiter
Der FSV Blau-Weiß Schwarzenberg (mit Frank Mußmacher, r.) ist einer der Erzgebirgsligisten, die im Achtelfinale die Segel streichen mussten. Tilman Vocks und Ehrenfriedersdorf bedeuteten die Endstation für den FSV.
Auch im Achtelfinale hat es wieder einige höherklassige Teams erwischt, der Großteil der Viertelfinalisten kommt aus der Kreisliga. Komplett ist das Feld aber noch nicht.
Frank Grunert
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel