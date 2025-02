Der Wille zählt: Handballer des Auer Juniorteams lassen sich von Rückstand nicht beirren

Den zweiten Sieg in Folge hat der EHV Aue II in der Regionalliga eingefahren. Im Kellerduell gegen Apolda waren sie sich beim 33:29 (16:18) ihrer Sache sogar früher sicher als ihr Co-Trainer.

Der Wille zum Sieg war von Anfang an da, sagt Co-Trainer André Steinhauser mit Blick auf den 33:29-Erfolg (16:18) des Auer Juniorteams im Kellerduell mit Apolda. Im Weimarer Land knüpften die Viertliga-Handballer des EHV II an den Punktgewinn aus der Vorwoche an, als sie dank des 32:24 gegen Einheit Plauen den Bock umstießen – und sich...