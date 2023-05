Derby steigt in Auerbach

Mit acht Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Neustädtel II sind die Fußballer der SG Auerbach/Hormersdorf in der Kreisliga so gut wie gerettet, nach oben geht für den Tabellenvorletzten aber auch nicht mehr viel. Lediglich der TSV Elektronik Gornsdorf ist mit fünf Zählern Vorsprung noch in Reichweite - und diesen noch abzufangen, ist...