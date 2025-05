Deutsche Cross-Country-Meisterschaft: 600 Motorsportler zeigen in der „Grünen Hölle“ von Venusberg ihr Können

Auf der Strecke des MC Mittleres Erzgebirge macht am Wochenende eine bekannte nationale Geländesport-Serie Station. Erstmals ist dabei auch eine neue Klasse zu erleben.

Dröhnende Motoren und spannende Rennen werden am Wochenende die Atmosphäre am Venusberger Steinbruch prägen. Grund dafür ist das zweite von sechs Renn-Wochenenden im Rahmen der German Cross-Country-Serie, die auf der Strecke des MC Mittleres Erzgebirge Station macht. „Bislang liegen rund 500 Nennungen vor. Aber die Erfahrung zeigt, dass am...