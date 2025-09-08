Deutsche Enduro-Meisterschaft: Erzgebirger gewinnt Kopf-an-Kopf-Rennen

Nach der Sommerpause sind die Geländefahrer in die zweite Saisonhälfte gestartet. Im hessischen Waldkappel konnte sich insbesondere der erzgebirgische Nachwuchs gut in Szene setzen.

