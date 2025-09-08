Deutsche Enduro-Meisterschaft: Erzgebirger gewinnt Kopf-an-Kopf-Rennen

Zschopau
Nach der Sommerpause sind die Geländefahrer in die zweite Saisonhälfte gestartet. Im hessischen Waldkappel konnte sich insbesondere der erzgebirgische Nachwuchs gut in Szene setzen.
Nach der Sommerpause in Deutschland und den Six Days in Italien, die in der letzten Augustwoche zu Ende gegangenen sind, ist die Deutschen Enduro Meisterschaft in Hessen am vergangenen Sonntag in die zweite Hälfte der Saison gestartet. Die 23. Auflage der Internationalen Waldkappler Enduro-Fahrt – organisiert vom hessischen Motorsportclub...
