Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für den Meisterschaftsfahrer Pascal Sadecki geht es am Sonntag mit dem Ansprunger Motocross weiter.
Für den Meisterschaftsfahrer Pascal Sadecki geht es am Sonntag mit dem Ansprunger Motocross weiter. Bild: Thomas Fritzsch
Für den Meisterschaftsfahrer Pascal Sadecki geht es am Sonntag mit dem Ansprunger Motocross weiter.
Für den Meisterschaftsfahrer Pascal Sadecki geht es am Sonntag mit dem Ansprunger Motocross weiter. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Deutsche Enduro-Meisterschaft: Erzgebirger gewinnt Kopf-an-Kopf-Rennen
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Sommerpause sind die Geländefahrer in die zweite Saisonhälfte gestartet. Im hessischen Waldkappel konnte sich insbesondere der erzgebirgische Nachwuchs gut in Szene setzen.

Nach der Sommerpause in Deutschland und den Six Days in Italien, die in der letzten Augustwoche zu Ende gegangenen sind, ist die Deutschen Enduro Meisterschaft in Hessen am vergangenen Sonntag in die zweite Hälfte der Saison gestartet. Die 23. Auflage der Internationalen Waldkappler Enduro-Fahrt – organisiert vom hessischen Motorsportclub...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Enduro-Fans aus dem Erzgebirge machen Six Days in Italien zu einem Heimspiel
Kurt Reichel, Maik Schubert und Jens Pester (von links) fuhren auf Platz 30 unter 158 Club-Teams.
Bei der Mannschafts-WM rund um Bergamo ist den deutschen Geländefahrern ein Überraschungserfolg versagt geblieben. Weltmeisterlich präsentierten sich dafür andere Vertreter aus der Region.
Thomas Fritzsch
20:25 Uhr
2 min.
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.
Andreas Bauer
21.08.2025
4 min.
Six Days: Vier Erzgebirger wollen es im Mekka des italienischen Endurosports wissen
Der Zschopauer Pascal Sadecki bestreitet in Italien seine zweite Sechstagefahrt.
In Bergamo treten ab Sonntag 600 Geländefahrer zum internationalen Saisonhöhepunkt an. Mit dabei ist ein Quartett aus der Region, wobei ein junger Zschopauer besonders gut gerüstet zu sein scheint.
Thomas Fritzsch
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
20:19 Uhr
2 min.
Kaulitz-Brüder gewinnen beim Fernsehpreis gegen Heidi Klum
Tom und Bill Kaulitz freuen sich über den Deutschen Fernsehpreis.
Tom und Bill Kaulitz gewinnen mit ihrer Netflix-Show den Deutschen Fernsehpreis – und lassen dabei Toms Ehefrau Heidi Klum hinter sich. Die Brüder feiern per Video aus der Ferne.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel