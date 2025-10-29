Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Lengefelder DM-Fahrer Kevin Nieschalk will in Burg Vizemeister werden.
Der Lengefelder DM-Fahrer Kevin Nieschalk will in Burg Vizemeister werden. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Deutsche Enduro-Meisterschaft: Erzgebirger will sich beim Saisonfinale Silber sichern
Von Thomas Fritzsch
In Burg bei Magdeburg wird am Samstag der letzte DM-Lauf ausgetragen. Ein Lengefelder hat dabei gute Chancen, Vizemeister der Klasse E1 zu werden.

Gleich zwei nationale Titelentscheidungen stehen am Samstag im Endurosport auf dem Programm. Während im brandenburgischen Rüdersdorf die Hard-Enduro-Serie Germany (HESG) abgeschlossen wird, geht in Burg bei Magdeburg mit der 30. Auflage der Internationalen Geländefahrt die Deutsche Enduro-Meisterschaft zu Ende.
