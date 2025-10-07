Deutsche Enduro-Meisterschaft: Sydow tankt Selbstvertrauen fürs WM-Finale in Zschopau

In Tucheim hat Jeremy Sydow vorzeitig seinen dritten nationalen Titelgewinn in Folge klargemacht. Nun fiebert der Geländefahrer aus Chemnitz seinem Heim-Grand-Prix entgegen.

Der letzte Schlagabtausch in der Deutschen Enduro-Meisterschaft vor dem Weltmeisterschaftsfinale in Zschopau vom 17. bis 19. Oktober ist im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt über die Bühne gegangen. Die 55. Auflage des Tucheimer ADAC-Enduro „Rund um den Fiener“ war gleichzeitig die vorletzte Station der nationalen Titelkämpfe. Jeremy Sydow...