Der alte deutsche Meister ist auch der neue: Jeremy Sydow machte in Tucheim das Triple in der Klasse E 1 perfekt – und freut sich nun aufs WM-Finale in Zschopau.
Der alte deutsche Meister ist auch der neue: Jeremy Sydow machte in Tucheim das Triple in der Klasse E 1 perfekt – und freut sich nun aufs WM-Finale in Zschopau.
Zschopau
Deutsche Enduro-Meisterschaft: Sydow tankt Selbstvertrauen fürs WM-Finale in Zschopau
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Tucheim hat Jeremy Sydow vorzeitig seinen dritten nationalen Titelgewinn in Folge klargemacht. Nun fiebert der Geländefahrer aus Chemnitz seinem Heim-Grand-Prix entgegen.

Der letzte Schlagabtausch in der Deutschen Enduro-Meisterschaft vor dem Weltmeisterschaftsfinale in Zschopau vom 17. bis 19. Oktober ist im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt über die Bühne gegangen. Die 55. Auflage des Tucheimer ADAC-Enduro „Rund um den Fiener“ war gleichzeitig die vorletzte Station der nationalen Titelkämpfe. Jeremy Sydow...
