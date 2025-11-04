Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Marienberger Sky Dombrowski beendete die DM-Saison als Dritter der Junioren-2-Klasse.
Bild: Thomas Fritzsch
Der Marienberger Sky Dombrowski beendete die DM-Saison als Dritter der Junioren-2-Klasse.
Der Marienberger Sky Dombrowski beendete die DM-Saison als Dritter der Junioren-2-Klasse. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Deutsche Enduro-Meisterschaft: Technischer Defekt lässt Championatstraum im letzten Moment platzen
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Jeremy Sydow lief beim letzten DM-Lauf in Sachsen-Anhalt zunächst alles glatt. Dann wurde der große Favorit jedoch von seiner eigenen Maschine ausgebremst.

Die 30. Auflage der Internationalen Geländefahrt in Burg nahe Magdeburg hat in der Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft für die Titelentscheidungen gesorgt. Zum Saisonabschluss im Jerichower Land führte die Strecke mit einer Rundenlänge von 42 Kilometern nahezu ausschließlich durchs Gelände. Anders als im Enduro-Cup absolvierten...
