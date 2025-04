Deutsche U-20-Meisterschaften: Thalheimer Ringerin verteidigt ihren Titel

Gegen Naemi Leistner war in der Gewichtsklasse bis 62 Kilo kein Kraut gewachsen. Eine Vereinskollegen verpasste in Frankfurt/Oder dagegen die Wiederholung ihres Erfolgs aus dem Vorjahr

Naemi Leistner hat bei den Deutschen U-20-Meisterschaften im Ringen ihren Titel in der Gewichtsklasse verteidigt. Als Favoritin auf die Matte gegangen, bezwang die Sportlerin des RV Thalheim am Samstag in der dünn besetzten Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm zunächst die Münchnerin Miriam Sanders standesgemäß per Technischer Überlegenheit....