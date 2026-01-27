MENÜ
Julia Schumann vom SV Neudorf ist auf dem besten Weg, ihren DSC-Titel zu verteidigen.
Julia Schumann vom SV Neudorf ist auf dem besten Weg, ihren DSC-Titel zu verteidigen.
Aue
Deutscher Schülercup: Verein aus dem Erzgebirge schickt eine Doppelsiegerin in die Loipe
Redakteur
Von Anna Neef
Als Erfolg auf ganzer Linie darf der Auftritt der Skilangläufer des SV Neudorf beim zweiten DSC-Lauf in Westfeld gelten. Dabei setzte sich vor allem eine Titelverteidigerin blendend in Szene.

Einen Doppelsieg feiern die Skilangläufer des SV Neudorf. Eingefahren hat ihn Julia Schumann, die mit dem Schülerteam des Skiverbands Sachsen bei der zweiten Station des deutschen Schülercups in Westfeld am Start war. Schon der Einstieg gelang ihr bestens. Über einen Kilometer in freier Technik sicherte sich die Erzgebirgerin in der AK 15...
Mehr Artikel