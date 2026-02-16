MENÜ
Jakob Wendler, Julia Schumann und Jann Hoffmann freuten sich über ihre guten Ergebnisse in Oberstdorf.
Jakob Wendler, Julia Schumann und Jann Hoffmann freuten sich über ihre guten Ergebnisse in Oberstdorf. Bild: Christin Schumann
Annaberg
Skilanglauf: Junger Debütant aus dem Erzgebirge überrascht mit Doppelsieg im Deutschen Schülercup
Von Andreas Bauer
Mit insgesamt fünf Medaillen haben die Loipenjäger aus dem Erzgebirge auf nationaler Ebene beeindruckende Leistungen gezeigt. Dabei ragte ein Siebtklässler in Oberstdorf heraus.

Ausgerechnet der jüngste Skilangläufer aus dem erzgebirgischen Aufgebot hat am dritten Wettkampf-Wochenende des Deutschen Schülercups für das größte Ausrufezeichen gesorgt. Jann Hoffmann vom SV Neudorf sicherte sich bei seinem ersten Auftritt in dieser nationalen Serie an beiden Tagen Gold in der Altersklasse M 13. Während am ersten Tag ein...
