Deutschlandpokal im Radball: Zweitliga-Aufsteiger Lippersdorf besteht Generalprobe

Noch dauert es einige Wochen, bis die Saison in der 2. Bundesliga beginnt. Im Deutschlandpokal haben die Radballer des SV Grün-Weiß aber schon gezeigt, dass sie für dieses Abenteuer gut gerüstet sind.

Lieber knapp verlieren als haushoch gewinnen - so lautet das Motto von Philipp Vogel. "Spiele auf des Messers Schneide sind mir lieber als klare Angelegenheiten", sagt der 21-jährige Radballer des SV Grün-Weiß Lippersdorf, für den die Vorrunde des Deutschlandpokals daher so recht nach seinem Geschmack war. "Jeder konnte jeden schlagen. Am Ende...