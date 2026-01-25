Radballer aus dem Erzgebirge bleiben weiter ungeschlagen und auf Bundesligakurs

Marienberg
Nach dem zweiten Oberliga-Spieltag in Niederlauterstein führen zwei Duos aus der Region die Tabelle an. Den Aufstieg in die 2. Bundesliga hat aber nur eines der beiden Teams im Visier.
Der Frust war groß, als Ronny Dornberger und Philipp Vogel im vergangenen Jahr aus der 2. Bundesliga Nord absteigen mussten. Doch daraus haben die beiden Radballer des SV Grün-Weiß Lippersdorf zugleich ihre Motivation gezogen, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. „Bislang läuft’s“, sagt Dornberger nach dem zweiten Spieltag der...
