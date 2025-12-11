Die jüngsten Kicker eröffnen die Saison unterm Dach: Wer siegt diesmal beim Erzgebirgs-Hallencup?

Annaberg
Kaum sind die Fußballplätze im Erzgebirge in den Winterschlaf geschickt, beginnt die Hallensaison. Am Wochenende sorgt der Nachwuchs für den Auftakt in einem prall gefüllten Terminkalender.
Auch wenn Petrus derzeit mit den Temperaturen noch einmal Frühlingsgefühle aufkommen lässt, bleibt der Kalender unerbittlich. Die Fußballer aller Alters- und Spielklassen im Erzgebirge sind in der Winterpause, auf den Plätzen herrscht Ruhe. Ohne Fußball geht es aber natürlich nicht: Schon an diesem Wochenende werden die ersten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.