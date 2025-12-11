MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unterm Hallendach rollt ab dem Wochenende wieder der Ball.
Unterm Hallendach rollt ab dem Wochenende wieder der Ball. Bild: Andreas Bauer
Unterm Hallendach rollt ab dem Wochenende wieder der Ball.
Unterm Hallendach rollt ab dem Wochenende wieder der Ball. Bild: Andreas Bauer
Annaberg
Die jüngsten Kicker eröffnen die Saison unterm Dach: Wer siegt diesmal beim Erzgebirgs-Hallencup?
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaum sind die Fußballplätze im Erzgebirge in den Winterschlaf geschickt, beginnt die Hallensaison. Am Wochenende sorgt der Nachwuchs für den Auftakt in einem prall gefüllten Terminkalender.

Auch wenn Petrus derzeit mit den Temperaturen noch einmal Frühlingsgefühle aufkommen lässt, bleibt der Kalender unerbittlich. Die Fußballer aller Alters- und Spielklassen im Erzgebirge sind in der Winterpause, auf den Plätzen herrscht Ruhe. Ohne Fußball geht es aber natürlich nicht: Schon an diesem Wochenende werden die ersten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
2 min.
Fußball-Erzgebirgsliga: Spitzentrio zeigt sich torhungrig
Anthony Kautzsch (l.), hier gegen Drebachs Paul Gärtner, setzte den Schlusspunkt beim 5:0-Sieg des SV Neudorf in Drebach.
Jeweils fünf Tore haben die ersten Drei der Tabelle am Wochenende erzielt. Im Tabellenkeller gab es währenddessen dagegen wenig zu feiern.
Frank Grunert
04.11.2025
3 min.
Fußball-Erzgebirgsliga: Wenn der Heimvorteil zum Fremdwort wird
Für Albrecht Seidler (l.) und Blau-Weiß Königswalde wird die Lage nach der Niederlage gegen Sosa (mit Niclas Göbel) immer brenzliger.
Auch am 10. Spieltag in der höchsten Spielklasse des Kreises zeigt sich die Ausgeglichenheit der Liga. Nur im Tabellenkeller sieht es für eine Mannschaft immer düsterer aus.
Frank Grunert
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel