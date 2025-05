Die Rad-Elite Deutschlands erobert das Erzgebirge – samt Königsetappe am Spiegelwald

Die Erzgebirgsrundfahrt startet am Sonntag am Einsiedler-Brauhaus in Chemnitz und durchkreuzt auch den hiesigen Landkreis. Der Konvoi-Chef investiert viel Herzblut – und das nicht nur in diesen Wettkampf.

Torsten Schönberger aus Niederdorf ist ein Radsportenthusiast. Bis 2019 war er selbst aktiv, feierte für den Chemnitzer Polizeisportverein (CPSV) Erfolge in Steherrennen. Wenn am Sonntag die Erzgebirgsrundfahrt startet, ist er in großer Anspannung. Seine Funktion: Konvoi-Chef. Der 55-Jährige zeichnet damit für die Fahrzeuge verantwortlich,... Torsten Schönberger aus Niederdorf ist ein Radsportenthusiast. Bis 2019 war er selbst aktiv, feierte für den Chemnitzer Polizeisportverein (CPSV) Erfolge in Steherrennen. Wenn am Sonntag die Erzgebirgsrundfahrt startet, ist er in großer Anspannung. Seine Funktion: Konvoi-Chef. Der 55-Jährige zeichnet damit für die Fahrzeuge verantwortlich,...