Die ultimative 24-Stunden-Herausforderung am Fichtelberg ist zurück

Für Extremsportler, Abenteurer und Kämpfer: Nach der ersten Auflage im vergangenen Jahr gibt es auch 2025 den Ausdauer-Wettkampf ERZTwenty4. Die Anmeldung für das Event in der Skiarena in Oberwiesenthal hat begonnen.

Es ist vor allem ein Kampf gegen sich selbst: 24 Stunden auf Skirollern oder zu Fuß unterwegs zu sein. Im vergangenen Jahr feierte das ERZTwenty4 genannte Format in der Skiarena am Fichtelberg Premiere. Ein Jahr später steht die zweite Auflage des 24-Stunden-Events an. Am 9. August, 13 Uhr können sich Ausdauersportler, Crossfans und Wanderer...