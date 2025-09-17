Diese Kegel-Abteilung aus dem Erzgebirge feiert 25. Geburtstag

Marienberg
Aus der Kreisklasse haben sich die Dörnthaler bis in die Bezirksliga nach oben gearbeitet. Mit gebündelten Kräften soll der Aufwärtstrend möglichst bald fortgesetzt werden.
Als Geburtstagsgeschenk lässt sich das Auswärtsspiel in Bernsbach sicherlich nicht bezeichnen. Doch so sehr sich die Kegler der Spielgemeinschaft Dörnthal/Seiffen zunächst auch über die 1:7-Niederlage ärgerten: Noch größer ist der Stolz auf das, was die Kegel-Abteilung aus dem beschaulichen Dörnthal im vergangenen Vierteljahrhundert...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.