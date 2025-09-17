Diese Kegel-Abteilung aus dem Erzgebirge feiert 25. Geburtstag

Aus der Kreisklasse haben sich die Dörnthaler bis in die Bezirksliga nach oben gearbeitet. Mit gebündelten Kräften soll der Aufwärtstrend möglichst bald fortgesetzt werden.

Als Geburtstagsgeschenk lässt sich das Auswärtsspiel in Bernsbach sicherlich nicht bezeichnen. Doch so sehr sich die Kegler der Spielgemeinschaft Dörnthal/Seiffen zunächst auch über die 1:7-Niederlage ärgerten: Noch größer ist der Stolz auf das, was die Kegel-Abteilung aus dem beschaulichen Dörnthal im vergangenen Vierteljahrhundert... Als Geburtstagsgeschenk lässt sich das Auswärtsspiel in Bernsbach sicherlich nicht bezeichnen. Doch so sehr sich die Kegler der Spielgemeinschaft Dörnthal/Seiffen zunächst auch über die 1:7-Niederlage ärgerten: Noch größer ist der Stolz auf das, was die Kegel-Abteilung aus dem beschaulichen Dörnthal im vergangenen Vierteljahrhundert...