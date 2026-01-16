MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler startet am Wochenende beim Weltcup in Oberhof.
Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler startet am Wochenende beim Weltcup in Oberhof. Bild: IMAGO/Bildbyran
Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler startet am Wochenende beim Weltcup in Oberhof.
Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler startet am Wochenende beim Weltcup in Oberhof. Bild: IMAGO/Bildbyran
Annaberg
Diese Sachsen starten am Wochenende bei den Weltcups in Oberhof
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Biathlon-Weltcup versammelt sich nun die Elite der Nordischen Kombinierer und Langläufer in der Wintersporthochburg in Thüringen. Aus Sachsen sind zehn Athleten dabei.

Die weltbesten Langläufer und Nordischen Kombinierer messen sich am Wochenende in Oberhof. Nachdem der Langlauf-Weltcup schon vor zwei Jahren an den Rennsteig zurückgekehrt war, springen und laufen nun auch die Kombinierer wieder in der thüringischen Wintersporthochburg. Zuletzt war das vor 16 Jahren der Fall. Aus Sachsen starten zehn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
14:45 Uhr
3 min.
Skilanglauf: Trio des VSC Klingenthal fiebert Weltcup-Debüt in Oberhof entgegen
Charlotte Böhme hofft in Oberhof auf „das perfekte Rennen“.
Vor Saskia Nürnberger, Charlotte Böhme und Janik Weidlich liegt ein spannendes Wochenende. Auch in der Nordischen Kombination sind drei Aktive des Vereins beziehungsweise des Bundesleistungszentrums am Start.
Annika Saunus
17.12.2025
2 min.
Olympiasiegerin aus dem Erzgebirge: Katharina Hennig Dotzler äußert sich zu Zeitplan für Karriereende
Für Katharina Hennig Dotzler, hier beim Weltcup-Sprint Anfang Dezember in Trondheim (Norwegen), werden die Olympischen Spiele in Italien im Februar die letzten Spiele sein, an denen sie als Sportlerin teilnimmt.
In einem Podcast spricht Katharina Hennig Dotzler über ihre Ziele für die Olympischen Spiele im Februar. Dort will sie nicht nur erneut Edelmetall gewinnen. Die Winterspiele in Italien will sie aus einem Grund so richtig genießen.
Sandra Häfner
Mehr Artikel