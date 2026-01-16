Diese Sachsen starten am Wochenende bei den Weltcups in Oberhof

Nach dem Biathlon-Weltcup versammelt sich nun die Elite der Nordischen Kombinierer und Langläufer in der Wintersporthochburg in Thüringen. Aus Sachsen sind zehn Athleten dabei.

Die weltbesten Langläufer und Nordischen Kombinierer messen sich am Wochenende in Oberhof. Nachdem der Langlauf-Weltcup schon vor zwei Jahren an den Rennsteig zurückgekehrt war, springen und laufen nun auch die Kombinierer wieder in der thüringischen Wintersporthochburg. Zuletzt war das vor 16 Jahren der Fall. Aus Sachsen starten zehn...