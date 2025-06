Diese vier laufstarken Erzgebirger lösen das Ticket für den nationalen Vergleich

Ein Quartett entsendet der Läuferbund Schwarzenberg dieses Jahr zu deutschen Meisterschaften. Bei der Qualifikation gingen aber nicht alle Wünsche in Erfüllung.

Vier Leichtathleten vom Läuferbund Schwarzenberg sind für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Das Ticket dafür lösten sie laut Andreas Heinzel vom Trainerstab bei der Landesmeisterschaft in Dresden. „Hervorzuheben ist Maja Schmidt“, so der Coach. Denn in der Altersklasse U 20 schnappte sich die Lauf-Expertin zweimal Gold – einmal...