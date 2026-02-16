MENÜ
Kai Birgfeld vom Läuferbund Schwarzenberg sicherte sich in der AK 50 den Landesmeistertitel über 800 Meter.
Kai Birgfeld vom Läuferbund Schwarzenberg sicherte sich in der AK 50 den Landesmeistertitel über 800 Meter.
Aue
Von wegen alte Eisen: Leichtathletik-Masters aus dem Erzgebirge geben sich keine Blöße
Redakteur
Von Anna Neef
Starter aus drei Vereinen haben in Chemnitz beachtliche Leistungen abgerufen. Für eine Läuferin aus Schwarzenberg war das aber erst der Anfang einer hochkarätigen Wettkampfsaison.

Allein sieben Titel haben Leichtathleten aus Schwarzenberg und Gornsdorf bei der Landeshallenmeisterschaft der Masters bejubelt. Dabei schnitt Manja Mann (AK 50) vom Läuferbund Schwarzenberg herausragend ab. Sie gewann drei Wettbewerbe klar. Über 60 m stellte sie mit 9,27 Sekunden eine persönliche Bestleistung auf. Zudem siegte sie über 200 m...
