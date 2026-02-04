MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Luna Röder von der WSG Schwarzenberg-Wildenau hat über 800 Meter einen Titel geholt.
Luna Röder von der WSG Schwarzenberg-Wildenau hat über 800 Meter einen Titel geholt. Bild: Wagner/Verein
Luna Röder von der WSG Schwarzenberg-Wildenau hat über 800 Meter einen Titel geholt.
Luna Röder von der WSG Schwarzenberg-Wildenau hat über 800 Meter einen Titel geholt. Bild: Wagner/Verein
Aue
Leichtathleten aus dem Erzgebirge feiern eine Regionalmeisterin
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Luna Röder von der WSG Schwarzenberg-Wildenau hat in der Halle über 800 Meter brilliert. Im Sprint legte sie nach. Ähnlich stark lieferte Lena Groß auf der längeren Distanz ab.

Ihre Konkurrenten haben sie an diesem Tag nur von hinten gesehen: Leichtathletin Luna Röder von der WSG Schwarzenberg-Wildenau hat sich bei der Regionalmeisterschaft unter dem Hallendach in Chemnitz zur Meisterin gekürt. „Für sie lief es wirklich besonders erfolgreich“, bestätigt Trainer Marcus Wagner mit Blick auf den Wettstreit für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
1 min.
Maximale Ausbeute für Biathleten aus dem Erzgebirge
Lotta Lötzsch vom PSV Schwarzenberg hat ein erfolgreiches Wettkampfwochenende hinter sich.
Der PSV Schwarzenberg blickt zufrieden auf Sachsencup und Deutsche Meisterschaft. Vier Talente des Vereins liefen vorn mit – oder ganz an die Spitze.
Anna Neef
02.02.2026
1 min.
Leichtathleten aus dem Erzgebirge glänzen in der Halle
Die Gornsdorfer Leichtathleten freuen sich über einen Regionalmeister im Kugelstoßen.
Der TSV Gornsdorf stellt einen Regionalmeister im Kugelstoßen. Und auch über 800 Meter war eine Läuferin des Vereins flott unterwegs.
Anna Neef
22:48 Uhr
2 min.
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Amazon schockierte die Börse mit seinen Investitionsplänen.
Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
Mehr Artikel