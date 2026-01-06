Dieser Fußball-Erzgebirgsligist geht ohne Trainer ins neue Jahr

Unter Leitung von René Anke sind die Dittmannsdorfer Kicker im Sommer in die Kreisoberliga aufgestiegen. Obwohl das Team auf Kurs Klassenerhalt liegt, gibt es eine einschneidende Veränderung.

Groß war der Jubel, als die Fußballer des SV Tirol Dittmannsdorf im vergangenen Juni die Rückkehr in die Erzgebirgsliga feierten. Mit acht Punkten Vorsprung hatten sie sich in souveräner Manier den Titel in der Kreisliga Ost gesichert. Und auch eine Etage höher hielt der Aufsteiger ordentlich mit – nach holprigem Start stehen dank drei...