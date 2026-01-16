MENÜ
Der Zwönitzer Miroslav Jahn (am Ball) will mit seinen Teamkollegen die Zwönitzer Erfolgsserie ausbauen. Bild: Ramona Schwabe
Der Zwönitzer Miroslav Jahn (am Ball) will mit seinen Teamkollegen die Zwönitzer Erfolgsserie ausbauen. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Dieser Handball-Oberligist aus dem Erzgebirge peilt den vierten Sieg in Folge an
Von Andreas Bauer
Zum Saisonauftakt musste sich der Zwönitzer HSV in Leipzig noch klar geschlagen geben. Nun nährt die jüngste Erfolgsserie der Mannschaft die Hoffnung auf eine Revanche.

Mit drei Siegen in Folge haben sich die Handballer des Zwönitzer HSV bis auf Platz 5 der Oberliga Sachsen nach vorn gearbeitet. Diese Erfolgsserie würden die Erzgebirger gern ausbauen, indem sie am Samstag auch ihr 16.30 Uhr beginnendes Heimspiel gegen die SG Leipziger Verkehrsbetriebe gewinnen. Da HSV-Coach Tony Kinder sein Team voraussichtlich...
