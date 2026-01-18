Dieser Radsportler aus dem Erzgebirge ist bei der Deutschen Cross-Meisterschaft auf das Podest gefahren

Zschopau
Schlamm und Eis haben bei den nationalen Titelkämpfen der Querfeldein-Spezialisten für widrige Bedingungen gesorgt. Damit wussten die Starter des RSV 54 Venusberg aber bestens umzugehen.
Dem Gesicht von Klaus Fischer ist die Erleichterung deutlich anzusehen. „Endlich Pause“, sagt der Trainer des Venusberger Radsportvereins nach zahlreichen Wochenenden voller spannender Querfeldein-Rennen. Genauso ist dem Erzgebirger aber auch Stolz anzumerken, denn seine Schützlinge haben sich diese Pause mit tollen Ergebnissen redlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.