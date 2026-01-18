MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Alwin Beyer (links) vom RSV 54 Venusberg durfte sich bei der Cross-DM der Junioren über Silber freuen.
Alwin Beyer (links) vom RSV 54 Venusberg durfte sich bei der Cross-DM der Junioren über Silber freuen. Bild: Klaus Fischer
Alwin Beyer (links) vom RSV 54 Venusberg durfte sich bei der Cross-DM der Junioren über Silber freuen.
Alwin Beyer (links) vom RSV 54 Venusberg durfte sich bei der Cross-DM der Junioren über Silber freuen. Bild: Klaus Fischer
Zschopau
Dieser Radsportler aus dem Erzgebirge ist bei der Deutschen Cross-Meisterschaft auf das Podest gefahren
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schlamm und Eis haben bei den nationalen Titelkämpfen der Querfeldein-Spezialisten für widrige Bedingungen gesorgt. Damit wussten die Starter des RSV 54 Venusberg aber bestens umzugehen.

Dem Gesicht von Klaus Fischer ist die Erleichterung deutlich anzusehen. „Endlich Pause“, sagt der Trainer des Venusberger Radsportvereins nach zahlreichen Wochenenden voller spannender Querfeldein-Rennen. Genauso ist dem Erzgebirger aber auch Stolz anzumerken, denn seine Schützlinge haben sich diese Pause mit tollen Ergebnissen redlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
2 min.
Trotz vier Podestplätzen: Nur ein Erzgebirger darf bei der Landesmeisterschaft im Cyclo-Cross jubeln
Durfte wieder jubeln: Toni Albrecht.
Beim 12. Finsterwalder Querfeldeinpreis waren vier Venusberger Radsportler ganz vorn dabei. Ein Versäumnis im Vorfeld wirkte sich jedoch negativ auf die Meisterschaftswertung aus.
Klaus Fischer
19.01.2026
4 min.
Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen
Julian Barnes nimmt Abschied - er hat seinen letzten Roman veröffentlicht. (Archivbild)
Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
Christoph Driessen, dpa
19.01.2026
3 min.
Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Urteil erwartet
Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. (Archivbild)
Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
16.12.2025
2 min.
Radsportler aus dem Erzgebirge bejubeln Bundesliga-Punkte und ein DM-Ticket
Die knalligen Trikots des RSV 54 waren immer weit vorn auszumachen.
Im Schwarzwald waren die Cross-Spezialisten des RSV 54 Venusberg schnell unterwegs. Vor allem bei den Junioren, wo ein Erzgebirger in der Gesamtwertung auf Podestkurs liegt, lief es blendend.
Klaus Fischer
17:00 Uhr
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
18.01.2026
3 min.
6000 Zwickauer auf dem Platz der Völkerfreundschaft: Die besten Fotos von der größten Après-Ski-Party des Jahres
 10 Bilder
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Elsa Middeke
Mehr Artikel