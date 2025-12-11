Dieser Wettkampf lockt 500 Schwimmer aus drei Nationen ins Erzgebirge

Marienberg
Statt um Spaß geht es an diesem Wochenende im Marienberger Freizeitbad vor allem um Bestzeiten und Medaillen. Verantwortlich dafür ist der internationale Saisonhöhepunkt des Schwimmteams Erzgebirge.
Bereits zum 28. Mal geht am Wochenende im Marienberger Freizeitbad „Aqua Marien“ ein Wettkampf auf hohem Niveau über die Bühne. Der Internationale Erzgebirgsschwimmcup lockt 500 Aktive aus ganz Deutschland sowie Tschechien und Polen ins dortige 25-Meter-Becken. „Etwa 2200 Mal werden die Sportler ins Wasser springen. Damit ist es der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.