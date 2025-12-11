MENÜ
Auch im Vorjahr sind reichlich 500 Schwimmer aus knapp 40 Vereinen Deutschlands, Tschechiens und Polens an den Start gegangen.
Auch im Vorjahr sind reichlich 500 Schwimmer aus knapp 40 Vereinen Deutschlands, Tschechiens und Polens an den Start gegangen. Bild: Andreas Bauer
Auch im Vorjahr sind reichlich 500 Schwimmer aus knapp 40 Vereinen Deutschlands, Tschechiens und Polens an den Start gegangen.
Auch im Vorjahr sind reichlich 500 Schwimmer aus knapp 40 Vereinen Deutschlands, Tschechiens und Polens an den Start gegangen. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Dieser Wettkampf lockt 500 Schwimmer aus drei Nationen ins Erzgebirge
Von Andreas Bauer
Statt um Spaß geht es an diesem Wochenende im Marienberger Freizeitbad vor allem um Bestzeiten und Medaillen. Verantwortlich dafür ist der internationale Saisonhöhepunkt des Schwimmteams Erzgebirge.

Bereits zum 28. Mal geht am Wochenende im Marienberger Freizeitbad „Aqua Marien“ ein Wettkampf auf hohem Niveau über die Bühne. Der Internationale Erzgebirgsschwimmcup lockt 500 Aktive aus ganz Deutschland sowie Tschechien und Polen ins dortige 25-Meter-Becken. „Etwa 2200 Mal werden die Sportler ins Wasser springen. Damit ist es der...
