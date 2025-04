Dittmannsdorfer Fußballer wahren weiße Weste dank spätem Treffer

Der Spitzenreiter der Kreisliga Ost rettet gegen Krumhermersdorf spät wenigstens einen Punkt. Die Verfolger lösen ihre Pflichtaufgaben souverän.

Auch nach 16 Spieltagen hat es bislang kein Team geschafft, dem SV Tirol Dittmannsdorf in der Kreisliga Ost die erste Niederlage beizubringen. Knapp dran war die BSG Motor Zschopau, die im November erst in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich hinnehmen musste. Und auch der Lokalrivale der BSG, der FSV Krumhermersdorf, schnupperte am Wochenende...