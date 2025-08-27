DM-Silber: Erzgebirgischer Mountainbiker fährt das Enduro-Rennen seines Lebens

Zschopau
So anspruchsvolle Prüfungen wie bei der Deutschen Meisterschaft hatte Marc Schubert zuvor noch nie erlebt. Und ausgerechnet dort feierte der ShredErz-Fahrer seinen bislang größten Erfolg.
Unzählige Enduro-Rennen ist Mountainbiker Marc Schubert vom Zschopauer ShredErz-Verein schon gefahren. Aber solch extreme Bedingungen wie bei der Deutschen Meisterschaft am Geißkopf habe er noch nie erlaubt. „Es hat immer wieder geregnet. Außerdem waren insgesamt 360 Fahrer am Start, sodass die Strecke sehr ausgefahren war. In einigen Stages...
