Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hier präsentieren Jens Haustein (2. von links) und seine Mitstreiter die neue Hymne.
Hier präsentieren Jens Haustein (2. von links) und seine Mitstreiter die neue Hymne. Bild: Verein
Hier präsentieren Jens Haustein (2. von links) und seine Mitstreiter die neue Hymne.
Hier präsentieren Jens Haustein (2. von links) und seine Mitstreiter die neue Hymne. Bild: Verein
Zschopau
Drebacher Fußballer krönen Jubiläum mit neuer Hymne und Liederbuch
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neben sportlichen haben die Kicker des FV Krokusblüte anlässlich ihres 100. Geburtstags auch musikalische Qualitäten unter Beweis gestellt. Dies soll helfen, eine Tradition zu bewahren.

Vertreter vieler Epochen hat die Grün-Weiße Nacht in die Drebacher Turnhalle gelockt. „Mit Manfred Heeg und Reinhold Reiß waren sogar ehemalige Spieler dabei, die schon in den 1950er-Jahren aktiv waren“, freut sich Jens Haustein, der Vorsitzende des FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach. Zu den reichlich 250 Gästen gehörten auch ehemalige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.09.2025
3 min.
Warum dem Trainer der Drebacher Fußballer sein Beruf zugute kommt
Mit seinem Tor zum 1:0 läutete Julius Helbig (Mitte) den Drebacher Heimsieg gegen Schwarzenberg ein.
Weil es an externen Zugängen mangelt, setzt der FV Krokusblüte auf den eigenen Nachwuchs. Ein notgedrungener Plan, der in der Erzgebirgsliga bislang besser aufgeht als erwartet.
Andreas Bauer
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
18.06.2025
2 min.
Drebacher Fußballer erwarten zum 100. Geburtstag einen prominenten Gegner
Großer Zuschauerandrang herrschte in Drebach bereits bei den Pokal-Endspielen.
Anlässlich eines runden Jubiläums haben die Drittliga-Kicker des FC Erzgebirge Aue ihren Testspielauftakt beim FV Krokusblüte angesetzt. Viele Fans dürften gespannt sein auf den 27. Juni.
Andreas Bauer
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
Mehr Artikel