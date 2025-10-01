Drebacher Fußballer krönen Jubiläum mit neuer Hymne und Liederbuch

Neben sportlichen haben die Kicker des FV Krokusblüte anlässlich ihres 100. Geburtstags auch musikalische Qualitäten unter Beweis gestellt. Dies soll helfen, eine Tradition zu bewahren.

Vertreter vieler Epochen hat die Grün-Weiße Nacht in die Drebacher Turnhalle gelockt. „Mit Manfred Heeg und Reinhold Reiß waren sogar ehemalige Spieler dabei, die schon in den 1950er-Jahren aktiv waren", freut sich Jens Haustein, der Vorsitzende des FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach. Zu den reichlich 250 Gästen gehörten auch ehemalige...