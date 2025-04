Ehrenfriedersdorfer Keglerinnen ziehen ins Bezirkspokal-Finale ein

Beim Turnier in Hainichen hatten die Erzgebirgerinnen zwar mit Ausfällen zu kämpfen, qualifizierten sich aber dennoch knapp für den Endlauf.

In einer vom Papier her starken Gruppe mussten die Keglerinnen der SpG Ehrenfriedersdorf/Auerbach im Halbfiale des Bezirkspokals in Hainichen bestehen. Kurz vor Turnierbeginn wurde die Aufgabe allerdings etwas einfacher, da Vize-Bezirksmeister Mittweida/Penig nicht antrat. Aber auch die Erzgebirgerinnen hatten mit Sorgen zu kämpfen, fehlte ihnen...