Kira Gutzmerow (r.), hier im Zweikampf mit Aues Lilly July Mauer, ist mit neun Treffern die erfolgreichste Torschützin der Ehrenfriedersdorfer B-Juniorinnen.
Kira Gutzmerow (r.), hier im Zweikampf mit Aues Lilly July Mauer, ist mit neun Treffern die erfolgreichste Torschützin der Ehrenfriedersdorfer B-Juniorinnen.
Annaberg
Ehrenfriedersdorferinnen erobern Sachsens Fußballbühne: Eine Reise zum Erfolg
Von Frank Grunert
Die Landkarte des Frauenfußballs im Erzgebirge ist überschaubar. Seit rund drei Jahren hat sich mit dem FC Greifenstein Ehrenfriedersdorf aber ein weiterer Verein einen Namen gemacht.

Herold, Zschopau, Affalter, Marienberg, Satzung und natürlich Aue. Das sind einige der wenigen Flecken auf der erzgebirgischen Frauenfußball-Karte. Seit drei Jahren gehört jedoch auch der FC Greifenstein 04 Ehrenfriedersdorf zu diesem Kreis, der im Nachwuchsbereich von Erfolg zu Erfolg eilt.
