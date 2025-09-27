EHV Aue: Die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Aue
Dass der Aufstieg kein Thema ist, war nach der verkorksten Vorsaison klar formuliert. Oben mitspielen wollten die Drittliga-Handballer aus dem Erzgebirge dennoch. Umso mehr macht das Heimspiel gegen Hildesheim ratlos.
1220 Zuschauer in der Lößnitzer Erzgebirgshalle. Seit langem mal wieder vierstellig. Trotzdem hat am Freitagabend beim Drittliga-Heimspiel der Handballer des EHV Aue zeitweise gespenstige Ruhe geherrscht. Kein Getrommel, kein Geklatsche. Nur enttäuschtes Raunen brach sich mitunter Bahn auf der Tribüne. Denn ein 7:0-Lauf ab der 39. Minute...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.