EHV Aue: Dieser Rückkehrer will abseits des Spielfelds für frischen Wind sorgen

Aue
Die Drittliga-Handballer aus dem Erzgebirge befinden sich im Trainingslager in Warnemünde. Doch auch zuhause tut sich viel. So wurde beim ehemaligen Fanbeauftragten das Feuer neu entfacht.
Aufmerksame Beobachter haben es geahnt: Jörg Meinhardt, der Vater von Spielerlegende Eric Meinhardt, ist zurück beim EHV Aue. Der 62-Jährige war über viele Jahre hinweg Fanbeauftragter beim Handballverein aus dem Erzgebirge. Vor einiger Zeit trat er kürzer. Nun geht Jörg Meinhardt neue Projekte beim Drittligisten an. Voller Eifer.
