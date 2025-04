EHV Aue: Erzgebirger bitten zum Spitzenspiel – und treffen auf ein bekanntes Gesicht

Der Tabellendritte der 3. Handball-Liga hat am Sonntag den Zweiten zu Gast. Gegen Würzburg wollen die Männer des EHV Aue die schwache Leistung bei den Rhein-Neckar Löwen II vergessen machen.

Zum Gruseln war der Auftritt bei den Rhein-Neckar Löwen II aus Auer Sicht. Das 34:34 entsprach so gar nicht dem Anspruch des Handball-Drittligisten aus dem Erzgebirge. Diese Woche geht es im „Raubtiermodus“ weiter: Am Sonntag ab 17 Uhr sind in der Lößnitzer Erzgebirgshalle die Wölfe Würzburg zu Gast. Ein gehöriges Kaliber. Die Gäste...