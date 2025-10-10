EHV Aue gegen Empor Rostock: Ein Handball-Ostderby, das seit Jahrzehnten elektrisiert

Vor der Wende hatten die Erzgebirger gegen den siebenfachen DDR-Meister selten etwas zu bestellen, waren stets klarer Außenseiter. Am Samstag geht es wieder gegeneinander – die Rollen haben sich mittlerweile gewandelt.

Wenn der Name Empor Rostock fällt, dann beginnen die Augen von Rüdiger Jurke zu funkeln. „Das Duell gibt es seit über 50 Jahren, da sind viele Erinnerungen mit verbunden", sagt der Manager des EHV Aue. Tolle Spiele seien das damals gewesen in der DDR-Oberliga. Der Underdog aus dem Erzgebirge, die BSG Wismut auf der einen, der große SC...