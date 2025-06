EHV Aue: Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge eröffnet Dauerkartenverkauf

Wer in der kommenden Saison Stammgast in der Lößnitzer Erzgebirgshalle sein will, kann sich jetzt schon sein Ticket sichern. Dazu gibt es ein besonderes „Polster“.

Kurz bevor die Mannschaft aus dem Urlaub zurückkehrt, hat der EHV Aue seinen Dauerkartenverkauf für die kommende Saison begonnen. Auch diesen Dienstag haben Fans des Handball-Drittligisten noch einmal die Chance, sich in der Geschäftsstelle des Vereins in der Lößnitzer Erzgebirgshalle ihre Tickets zu sichern. Und zwar von 10 bis 16 Uhr,...