EHV Aue: Jahresfinale vor heimischem Publikum – und ein Blick hinter die Kulissen

Der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge beendet das Sportjahr diesen Sonnabend zuhause gegen Flensborg. Dazu vermeldet der Verein zwei Personalien. Und greift dem Nachwuchs unter die Arme.

Trainieren mit den Profis. Das macht Sinn, findet auch Uwe Jungandreas mit Blick auf die Nachwuchsförderung. Der Chefcoach des Drittligisten EHV Aue hat in seiner erfolgreichen Trainerkarriere einige Welt-Handballer gefördert, gefordert und geprägt. Diesem Credo bleibt der 63-Jährige im Erzgebirge treu, wo er seit Sommer die erste... Trainieren mit den Profis. Das macht Sinn, findet auch Uwe Jungandreas mit Blick auf die Nachwuchsförderung. Der Chefcoach des Drittligisten EHV Aue hat in seiner erfolgreichen Trainerkarriere einige Welt-Handballer gefördert, gefordert und geprägt. Diesem Credo bleibt der 63-Jährige im Erzgebirge treu, wo er seit Sommer die erste...