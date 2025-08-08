Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Aues Sergi Ala Sanchez zeigte sich mit fünf Toren auch gegen Leipzig II ziemlich treffsicher.
Aues Sergi Ala Sanchez zeigte sich mit fünf Toren auch gegen Leipzig II ziemlich treffsicher. Bild: Ralf Wendland
Aues Sergi Ala Sanchez zeigte sich mit fünf Toren auch gegen Leipzig II ziemlich treffsicher.
Aues Sergi Ala Sanchez zeigte sich mit fünf Toren auch gegen Leipzig II ziemlich treffsicher. Bild: Ralf Wendland
Aue
EHV Aue mit erstem Test gegen Liga-Konkurrenz und „spürbaren Veränderungen im Team“
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen die Reserve des SC DHfK Leipzig müssen die Drittliga-Handballer aus dem Erzgebirge in der Staffel Nordost bald Farbe bekennen. Ein erstes Abtasten gab es jetzt schon. Nun folgt ein Höhepunkt für die Fans.

So richtig, gesteht Sebastian Paraschiv, habe er gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es in diesem Testspiel gegen einen künftigen Liga-Konkurrenten geht. Für ihn zählte einmal mehr nur das Ergebnis. „Denn in der Vorbereitungsphase sind Testspiele immer besser als Training“, so der Handballer des EHV Aue nach der Partie gegen die Reserve...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
16.07.2025
3 min.
EHV Aue: Erzgebirger mit besonderer Mission in Böhmisch Wiesenthal – und vor ihrem ersten Test
Francisco Pereira und seine Mitspieler vom EHV Aue haben die ersten Trainingseinheiten mit Trainer Uwe Jungandreas absolviert. Es folgt ein Testspiel in Glauchau.
Der Drittligist ist diesen Donnerstag das erste Mal unter Neu-Coach Uwe Jungandreas im Spielmodus zu erleben. Der HC Glauchau/Meerane freut sich auf die Handball-Prominenz.
Anna Neef
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
13:52 Uhr
3 min.
Auer Handballer holen sich an der Ostsee den letzten Schliff für den Saisonstart
Rückkehrer Kevin Roch (M.) und der EHV Aue machen sich im Trainingslager an der Ostsee für den Saisonstart fit.
Neuerdings gibt es die Tickets für die Heimspiele des EHV Aue auch online. Der Drittligist geht in die Schlussphase der Saisonvorbereitung. Auf traditionellen Wegen.
Anna Neef
Mehr Artikel