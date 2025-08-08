EHV Aue mit erstem Test gegen Liga-Konkurrenz und „spürbaren Veränderungen im Team“

Gegen die Reserve des SC DHfK Leipzig müssen die Drittliga-Handballer aus dem Erzgebirge in der Staffel Nordost bald Farbe bekennen. Ein erstes Abtasten gab es jetzt schon. Nun folgt ein Höhepunkt für die Fans.

So richtig, gesteht Sebastian Paraschiv, habe er gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es in diesem Testspiel gegen einen künftigen Liga-Konkurrenten geht. Für ihn zählte einmal mehr nur das Ergebnis. „Denn in der Vorbereitungsphase sind Testspiele immer besser als Training", so der Handballer des EHV Aue nach der Partie gegen die Reserve...