EHV Aue mit Licht und Schatten gegen die Youngsters aus Magdeburg – inklusive Siebenmeter-Marathon

Aue
Handballer Robin Pfeil kam im Sommer 2024 vom SC Magdeburg zum Drittligisten ins Erzgebirge. Im Heimspiel gegen den Ex-Verein musste der Linksaußen pausieren. Und erklärte, warum ihm Aue so gut tut.
Mit durchaus gemischten Gefühlen wird Robin Pfeil das Spiel des EHV Aue am Sonnabend verfolgt haben. Er stand nicht im Aufgebot, sondern saß auf der Tribüne. Wegen einer Muskelzerrung im unteren Oberschenkel war der 22-Jährige zum Pausieren gezwungen – ausgerechnet im Heimspiel gegen seinen Ex-Verein. Beim SC Magdeburg hatte der Linksaußen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.