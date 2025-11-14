EHV Aue personell fast komplett - das schafft neue Herausforderungen

Nach einer Durststrecke mit langer Verletztenliste hat Uwe Jungandreas, Chefcoach des Drittligisten aus dem Erzgebirge, wieder mehr Spielraum. Das trifft sich gut. Am Sonnabend kann er jeden Mann gebrauchen.

Es wird sich ein bisschen anfühlen wie vorige Woche, sagt Uwe Jungandreas mit Blick auf das Heimspiel des EHV Aue an diesem Sonnabend. Denn der Coach des Handball-Drittligisten aus dem Erzgebirge weiß natürlich genau, mit wem es seine Mannschaft dann ab 18 Uhr in der Lößnitzer Erzgebirgshalle zu tun bekommt. Der TSV Altenholz ist quasi die...