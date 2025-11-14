Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Auer Coach Uwe Jungandreas hat wieder fast alle Spieler an Deck. Für die Partie am Sonnabend braucht er jeden Mann.
Der Auer Coach Uwe Jungandreas hat wieder fast alle Spieler an Deck. Für die Partie am Sonnabend braucht er jeden Mann. Bild: Ramona Schwabe
Der Auer Coach Uwe Jungandreas hat wieder fast alle Spieler an Deck. Für die Partie am Sonnabend braucht er jeden Mann.
Der Auer Coach Uwe Jungandreas hat wieder fast alle Spieler an Deck. Für die Partie am Sonnabend braucht er jeden Mann. Bild: Ramona Schwabe
Aue
EHV Aue personell fast komplett - das schafft neue Herausforderungen
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer Durststrecke mit langer Verletztenliste hat Uwe Jungandreas, Chefcoach des Drittligisten aus dem Erzgebirge, wieder mehr Spielraum. Das trifft sich gut. Am Sonnabend kann er jeden Mann gebrauchen.

Es wird sich ein bisschen anfühlen wie vorige Woche, sagt Uwe Jungandreas mit Blick auf das Heimspiel des EHV Aue an diesem Sonnabend. Denn der Coach des Handball-Drittligisten aus dem Erzgebirge weiß natürlich genau, mit wem es seine Mannschaft dann ab 18 Uhr in der Lößnitzer Erzgebirgshalle zu tun bekommt. Der TSV Altenholz ist quasi die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
07.11.2025
4 min.
EHV Aue: Pünktlich vorm Tanz beim Spitzenreiter kommt im Rückraum ein Leistungsträger zurück
So kennen und lieben ihn die Fans: Paul Bones vom EHV Aue steigt zum Wurf nach oben. Er kehrt nach einer Verletzung nun wieder auf die Platte zurück. Und mehr noch.
Im Auswärtsspiel bei den Jungfüchsen Berlin feiert Handballer Paul Bones nach langer Verletzungspause diesen Sonnabend sein Comeback. Der 21-Jährige leistete im Erzgebirge zudem eine wichtige Unterschrift.
Anna Neef
13:07 Uhr
2 min.
Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert
Löwin Abaja wurde mit 13 Jahren eingeschläfert.
Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
09.11.2025
3 min.
EHV Aue: Weniger Verletzte - aber auch zu wenig Torgefahr beim Ligaprimus in Berlin
Justin Döbler - hier daheim gegen Plauen - war in Berlin bester Werfer des EHV Aue.
Die Überraschung blieb aus. Mit 29:32 (11:14) hat der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge bei den Füchsen II verloren. Lichtblicke gab es. Ebenso wie einen prominenten Namen auf der Verletztenliste.
Anna Neef
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
Mehr Artikel