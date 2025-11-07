EHV Aue: Pünktlich vorm Tanz beim Spitzenreiter kommt im Rückraum ein Leistungsträger zurück

Im Auswärtsspiel bei den Jungfüchsen Berlin feiert Handballer Paul Bones nach langer Verletzungspause diesen Sonnabend sein Comeback. Der 21-Jährige leistete im Erzgebirge zudem eine wichtige Unterschrift.

Er kann es kaum erwarten, wieder auf der Platte zu stehen. „Mir geht es super, der Fuß macht keinerlei Probleme. Ich bin zu 100 Prozent fit“, sagt Paul Bones und die Freude darüber ist dem Handballer des EHV Aue deutlich anzusehen. Ende Juli, noch in der Vorbereitungsphase auf die neue Saison, erlebte der Rückraumspieler im Training einen...