Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So kennen und lieben ihn die Fans: Paul Bones vom EHV Aue steigt zum Wurf nach oben. Er kehrt nach einer Verletzung nun wieder auf die Platte zurück. Und mehr noch.
So kennen und lieben ihn die Fans: Paul Bones vom EHV Aue steigt zum Wurf nach oben. Er kehrt nach einer Verletzung nun wieder auf die Platte zurück. Und mehr noch. Bild: Ramona Schwabe
So kennen und lieben ihn die Fans: Paul Bones vom EHV Aue steigt zum Wurf nach oben. Er kehrt nach einer Verletzung nun wieder auf die Platte zurück. Und mehr noch.
So kennen und lieben ihn die Fans: Paul Bones vom EHV Aue steigt zum Wurf nach oben. Er kehrt nach einer Verletzung nun wieder auf die Platte zurück. Und mehr noch. Bild: Ramona Schwabe
Aue
EHV Aue: Pünktlich vorm Tanz beim Spitzenreiter kommt im Rückraum ein Leistungsträger zurück
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Auswärtsspiel bei den Jungfüchsen Berlin feiert Handballer Paul Bones nach langer Verletzungspause diesen Sonnabend sein Comeback. Der 21-Jährige leistete im Erzgebirge zudem eine wichtige Unterschrift.

Er kann es kaum erwarten, wieder auf der Platte zu stehen. „Mir geht es super, der Fuß macht keinerlei Probleme. Ich bin zu 100 Prozent fit“, sagt Paul Bones und die Freude darüber ist dem Handballer des EHV Aue deutlich anzusehen. Ende Juli, noch in der Vorbereitungsphase auf die neue Saison, erlebte der Rückraumspieler im Training einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:24 Uhr
2 min.
Mordverdächtige im Fall Fabian in Untersuchungshaft
Die Polizei durchsuchte am Donnerstag erneut Häuser.
Vier Wochen nach dem Verschwinden des achtjährigen Fabian ist eine Frau in Untersuchungshaft. Sie soll das Kind getötet haben. Zur Tat äußert sie sich nicht.
17.10.2025
3 min.
EHV Aue: Handballer aus dem Erzgebirge stehen vor langer Reise und großer Aufgabe
Die Handballer des EHV Aue reisen nach Stralsund.
Der Drittligist aus dem Erzgebirge ist diesen Sonnabend in Stralsund gefordert. An der Ostsee hofft der Coach auf eine Fortsetzung. Doch ihn plagen auch Sorgen.
Anna Neef
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
16.09.2025
2 min.
Aufatmen beim EHV Aue: Für den Rückraum kehrt ein alter Bekannter ins Erzgebirge zurück
Mihkel Löpp (r.) kehrt als Verstärkung für den Rückraum überraschend zum EHV Aue zurück. Mobil ist er dank des Leihwagens, den Michael Lenzendorf vom Autohaus Keller übergab.
Die Personalnot beim Handball-Drittligisten ist groß. Sechs Spieler fehlen aktuell, darunter wichtige Stammkräfte. Nun ist zumindest ein bisschen Entspannung in Sicht.
Anna Neef
12:24 Uhr
3 min.
Für wen wird Strom und Gas in Ostdeutschland günstiger?
Ab 2026 zahlen viele Kundinnen und Kunden für Strom weniger Geld. (Symbolbild)
Mehrere ostdeutsche Energieversorger senken ab 2026 ihre Preise, andere wollen noch folgen. Wer kann sich über geringere Kosten freuen? Und wie viel können Kundinnen und Kunden sparen? Ein Überblick.
Helena Dolderer, dpa
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
Mehr Artikel