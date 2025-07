EHV Aue unter Schock vor dem Test gegen Dukla Prag: Dieser Aufbauspieler fällt für Wochen aus

Der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge muss mitten in der Saisonvorbereitung einen Dämpfer verdauen. Vielleicht lief deshalb zuhause gegen hochkarätige Gäste aus Tschechien nicht alles rund.

So mancher hat sich am Sonnabend in der Lößnitzer Erzgebirgshalle die Augen gerieben: An Krücken schlich ein wichtiger Aufbauspieler des EHV Aue in Richtung Tribüne. Das Bein vom Fuß bis unterhalb des Knies in Gips. Auch das stellte beim Handball-Drittligisten die erste Testpartie vor heimischer Kulisse unter völlig neue Vorzeichen. Rund 350...