Schwer zu stoppen: Der Auer Justin Döbler erwies sich im Derby gegen Plauen einmal mehr als Torgarant. Bild: Ralf Wendland
Schwer zu stoppen: Der Auer Justin Döbler erwies sich im Derby gegen Plauen einmal mehr als Torgarant. Bild: Ralf Wendland
EHV Aue: Warum der Kapitän vor dem Derby gegen Plauen an eine schmerzhafte Niederlage erinnert
Von Anna Neef
Sebastian Paraschiv vom Handball-Drittligisten aus dem Erzgebirge hat kein Blatt vor den Mund genommen kurz vorm Duell mit Oberlosa. Aber nicht nur das war ein Schlüssel zum Erfolg.

Kurz vor der Schlusssirene hat Justin Döbler die Fans in der Lößnitzer Erzgebirgshalle noch einmal jubeln lassen: Die Nummer 34 in Diensten von Handball-Drittligist EHV Aue hämmerte den Ball beherzt in die Maschen. Es war zugleich Tor Nummer 34 für die Hausherren an diesem Abend. Und der Schlusspunkt einer gelungenen Revanche.
