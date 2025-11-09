Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Justin Döbler - hier daheim gegen Plauen - war in Berlin bester Werfer des EHV Aue.
Justin Döbler - hier daheim gegen Plauen - war in Berlin bester Werfer des EHV Aue. Bild: Ramona Schwabe
Aue
EHV Aue: Weniger Verletzte - aber auch zu wenig Torgefahr beim Ligaprimus in Berlin
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Überraschung blieb aus. Mit 29:32 (11:14) hat der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge bei den Füchsen II verloren. Lichtblicke gab es. Ebenso wie einen prominenten Namen auf der Verletztenliste.

Viele Wochen fehlte Robin Pfeil im Aufgebot des EHV Aue. Am Sonnabend gab der Linksaußen sein Comeback - und erzielte im Auswärtsspiel beim Tabellenführer ein besonderes Tor. Genau einmal gingen die Erzgebirger bei den Jungfüchsen Berlin in Führung: Das 17:16 (36.) war dem 22-Jährigen vorbehalten. Das Knie hielt. Und das war nicht die...
