Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach drei Spieltagen ist der BV Marienberg in der Sachsenklasse immer noch ungeschlagen.
Nach drei Spieltagen ist der BV Marienberg in der Sachsenklasse immer noch ungeschlagen. Bild: Verein
Nach drei Spieltagen ist der BV Marienberg in der Sachsenklasse immer noch ungeschlagen.
Nach drei Spieltagen ist der BV Marienberg in der Sachsenklasse immer noch ungeschlagen. Bild: Verein
Marienberg
Eigengewächse lassen Marienberger Badmintonverein träumen
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem personellen Umbruch schaffte der BVM im Vorjahr erst über den Umweg der Relegation den Verbleib in der Sachsenklasse. Nun scheinen die Talente einen großen Schritt weiter zu sein.

Nicht lange her, da mussten die Badmintonspieler des BV Marienberg um den Klassenerhalt zittern. Erst in der Relegation sicherten sie sich den Verbleib in der Sachsenklasse, in der sie nun eine ganz andere Rolle spielen. Schließlich ist die nach drei Spieltagen immer noch ungeschlagene Mannschaft Tabellenzweiter. Mit 5:1 Punkten müssen die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
07.09.2025
2 min.
Sieg gegen Angstgegner beschert Badminton-Talent aus dem Erzgebirge historischen Erfolg
Ist in bestechender Form: Arthur Hähnel.
Vor heimischer Kulisse hat Arthur Hähnel seinen bislang größten Sieg gefeiert. Dabei wartete im Finale der Sachsenmeisterschaft ein Kontrahent, gegen den der Marienberger zuvor stets verloren hatte.
Andreas Bauer
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
28.05.2025
3 min.
Relegation wird für Marienberger Badmintonspieler zu nervenaufreibendem Krimi
Werden auch kommende Saison in der Sachsenklasse auf Punktejagd gehen: Marienbergs Badmintonspieler.
Auch nächste Saison wird der BVM in der Sachsenklasse auf Punktejagd gehen. Sich diesen Startplatz zu sichern, war allerdings schwieriger als gedacht.
Andreas Bauer
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel