Eigengewächse lassen Marienberger Badmintonverein träumen

Marienberg
Nach einem personellen Umbruch schaffte der BVM im Vorjahr erst über den Umweg der Relegation den Verbleib in der Sachsenklasse. Nun scheinen die Talente einen großen Schritt weiter zu sein.
Nicht lange her, da mussten die Badmintonspieler des BV Marienberg um den Klassenerhalt zittern. Erst in der Relegation sicherten sie sich den Verbleib in der Sachsenklasse, in der sie nun eine ganz andere Rolle spielen. Schließlich ist die nach drei Spieltagen immer noch ungeschlagene Mannschaft Tabellenzweiter. Mit 5:1 Punkten müssen die...
